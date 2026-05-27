Börse Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Kursentwicklung im Fokus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch am Donnerstag aufwärts.

Um 09:09 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 18.988,48 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 92,453 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,154 Prozent auf 18.900,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18.929,43 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.900,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18.988,48 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 0,432 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17.590,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SDAX auf 18.194,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16.674,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,41 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18.988,48 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Siltronic (+ 4,61 Prozent auf 97,50 EUR), Alzchem Group (+ 3,11 Prozent auf 182,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,04 Prozent auf 93,20 EUR), Verve Group (+ 2,14 Prozent auf 1,67 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,63 Prozent auf 38,62 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Energiekontor (-3,07 Prozent auf 45,85 EUR), Südzucker (-1,55 Prozent auf 11,40 EUR), Drägerwerk (-1,34 Prozent auf 88,40 EUR), grenke (-1,23 Prozent auf 12,84 EUR) und Eckert Ziegler (-1,20 Prozent auf 15,59 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 273.767 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,025 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net