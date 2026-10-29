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MDAX-Performance im Blick

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.59 EUR 2.11 EUR 6.70 %
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Aroundtown SA
1.47 EUR 0.03 EUR 1.87 %
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AUTO1
17.49 EUR -0.10 EUR -0.57 %
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Bechtle AG
35.54 EUR 0.12 EUR 0.34 %
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flatexDEGIRO AG
24.26 EUR 0.04 EUR 0.17 %
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HELLA GmbH & Co. KGaA
70.50 EUR 0.80 EUR 1.15 %
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HENSOLDT
88.08 EUR 1.88 EUR 2.18 %
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IONOS
35.50 EUR 0.16 EUR 0.45 %
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Knorr-Bremse
92.35 EUR -3.10 EUR -3.25 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.05 EUR 1.16 EUR 2.58 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.56 EUR 0.21 EUR 0.83 %
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Salzgitter
46.20 EUR 0.52 EUR 1.14 %
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thyssenkrupp AG
12.45 EUR 0.20 EUR 1.67 %
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WACKER CHEMIE AG
85.50 EUR 2.80 EUR 3.39 %
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Indizes
MDAX
30,669.27 EUR 243.87 EUR 0.8 %
News | Analysen

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 1,15 Prozent auf 30.775,90 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 343,244 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,042 Prozent tiefer bei 30.412,68 Punkten, nach 30.425,40 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 30.321,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.796,86 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,80 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 30.883,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der MDAX noch bei 32.243,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29.940,39 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,658 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 8,96 Prozent auf 47,68 EUR), AIXTRON SE (+ 6,61 Prozent auf 33,55 EUR), AUTO1 (+ 4,03 Prozent auf 18,31 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,07 Prozent auf 85,70 EUR) und HENSOLDT (+ 2,95 Prozent auf 88,58 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Knorr-Bremse (-4,26 Prozent auf 92,20 EUR), IONOS (-1,52 Prozent auf 35,10 EUR), flatexDEGIRO (-1,24 Prozent auf 23,98 EUR), HELLA GmbH (-0,71 Prozent auf 70,30 EUR) und Bechtle (-0,28 Prozent auf 35,62 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1.093.497 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,120 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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26.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG

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