Börse Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Freitagmittag

Index-Performance im Blick

Am Freitagmittag agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 12:07 Uhr um 0,12 Prozent auf 18.611,02 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,653 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,256 Prozent auf 18.540,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18.588,20 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.651,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18.488,23 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 3,11 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17.234,96 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SDAX mit 17.893,72 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.05.2025, den Wert von 16.216,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,23 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18.717,19 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 5,27 Prozent auf 43,14 EUR), Siltronic (+ 4,18 Prozent auf 92,30 EUR), Stabilus SE (+ 3,30 Prozent auf 18,18 EUR), NORMA Group SE (+ 2,77 Prozent auf 16,32 EUR) und CANCOM SE (+ 2,17 Prozent auf 25,95 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil KSB SE (-4,55 Prozent auf 840,00 EUR), Grand City Properties (-3,14 Prozent auf 9,55 EUR), JOST Werke (-3,11 Prozent auf 52,90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,90 Prozent auf 80,45 EUR) und Wacker Neuson SE (-2,81 Prozent auf 19,34 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 473.212 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,157 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,74 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net