TecDAX-Performance im Blick

Mit dem TecDAX geht es am Freitagmittag abwärts.

Um 12:08 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 1,91 Prozent auf 3.852,23 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 555,975 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,16 Prozent auf 3.881,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3.927,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.881,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.840,65 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 5,61 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der TecDAX noch bei 4.012,39 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 4.065,34 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Stand von 3.432,94 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,29 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.322,31 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit freenet (+ 2,92 Prozent auf 24,64 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 26,29 EUR), Ottobock (+ 0,66 Prozent auf 38,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,62 Prozent auf 32,46 EUR) und Drägerwerk (+ 0,52 Prozent auf 116,60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-9,01 Prozent auf 29,58 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,39 Prozent auf 45,10 EUR), PVA TePla (-7,27 Prozent auf 25,26 EUR), EVOTEC SE (-6,30 Prozent auf 2,56 EUR) und Nordex (-6,14 Prozent auf 36,68 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2.050.273 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 218,935 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net