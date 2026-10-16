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Index-Performance

Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen

Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen

Der TecDAX entwickelt sich heute positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.60 EUR -1.12 EUR -3.32 %
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Deutsche Telekom AG
25.95 EUR 0.31 EUR 1.21 %
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Elmos Semiconductor
127.00 EUR -1.80 EUR -1.40 %
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EVOTEC SE
2.54 EUR 0.04 EUR 1.6 %
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freenet AG
22.78 EUR -0.02 EUR -0.09 %
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HENSOLDT
88.74 EUR 5.94 EUR 7.17 %
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Infineon AG
52.40 EUR -0.06 EUR -0.11 %
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Nordex AG
39.68 EUR 2.12 EUR 5.64 %
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OHB SE
193.00 EUR 25.20 EUR 15.02 %
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PVA TePla AG
29.68 EUR 0.42 EUR 1.44 %
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SAP SE
202.85 EUR 1.90 EUR 0.95 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
57.35 EUR 0.40 EUR 0.70 %
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TeamViewer
7.14 EUR 0.18 EUR 2.59 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.70 EUR 1.18 EUR 4.62 %
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Indizes
TecDAX
4,044.73 EUR 74.34 EUR 1.87 %
News | Analysen

Am Freitag gewinnt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,79 Prozent auf 4.041,41 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 564,202 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,447 Prozent höher bei 3.988,12 Punkten, nach 3.970,39 Punkten am Vortag.

Bei 4.046,12 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.981,16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1,56 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, den Wert von 3.984,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der TecDAX bei 3.782,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.701,60 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,51 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 12,74 Prozent auf 39,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 10,78 Prozent auf 28,36 EUR), OHB SE (+ 10,26 Prozent auf 187,00 EUR), HENSOLDT (+ 6,83 Prozent auf 88,58 EUR) und AIXTRON SE (+ 4,62 Prozent auf 32,41 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen PVA TePla (-0,20 Prozent auf 29,38 EUR), EVOTEC SE (-0,16 Prozent auf 2,52 EUR), Elmos Semiconductor (-0,16 Prozent auf 127,40 EUR), Infineon (-0,15 Prozent auf 52,39 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,00 Prozent auf 56,80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2.477.498 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,308 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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