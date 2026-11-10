Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone

TecDAX-Performance im Blick

10.11.26 09:27 Uhr

Beim TecDAX lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,95 Prozent auf 4.086,44 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 571,961 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,360 Prozent stärker bei 4.062,72 Punkten in den Handel, nach 4.048,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4.094,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.062,72 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3.978,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der TecDAX mit 4.067,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.496,69 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 12,75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 4,86 Prozent auf 50,99 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,75 Prozent auf 47,66 EUR), OHB SE (+ 3,69 Prozent auf 211,00 EUR), AIXTRON SE (+ 2,87 Prozent auf 32,65 EUR) und Siltronic (+ 2,85 Prozent auf 54,10 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil JENOPTIK (-3,70 Prozent auf 35,92 EUR), Elmos Semiconductor (-1,16 Prozent auf 119,20 EUR), Nemetschek SE (-0,30 Prozent auf 65,40 EUR), SAP SE (-0,26 Prozent auf 211,10 EUR) und IONOS (-0,12 Prozent auf 34,74 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 695.068 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 237,935 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net