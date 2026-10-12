Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Montagshandels zurück

TecDAX im Fokus

12.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 3.975,89 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 557,198 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,022 Prozent auf 3.979,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3.978,41 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3.985,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.973,09 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 3.980,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 3.838,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der TecDAX mit 3.658,28 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,26 Prozent auf 36,22 EUR), HENSOLDT (+ 1,73 Prozent auf 77,54 EUR), Ottobock (+ 1,69 Prozent auf 54,10 EUR), OHB SE (+ 1,39 Prozent auf 160,00 EUR) und QIAGEN (+ 0,92 Prozent auf 40,56 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,13 Prozent auf 25,52 EUR), Siltronic (-2,59 Prozent auf 77,15 EUR), Infineon (-1,73 Prozent auf 57,84 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,99 Prozent auf 65,15 EUR) und AIXTRON SE (-0,91 Prozent auf 36,08 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 575.420 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net