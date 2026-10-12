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TecDAX im Fokus

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Montagshandels zurück

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Montagshandels zurück

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
36.57 EUR -0.09 EUR -0.25 %
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Deutsche Telekom AG
24.82 EUR 0.07 EUR 0.28 %
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freenet AG
22.08 EUR -0.02 EUR -0.09 %
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HENSOLDT
76.82 EUR 0.36 EUR 0.47 %
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Infineon AG
58.30 EUR -0.69 EUR -1.17 %
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Nordex AG
36.64 EUR 0.96 EUR 2.69 %
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OHB SE
157.00 EUR -2.20 EUR -1.38 %
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Ottobock
53.20 EUR 1.00 EUR 1.92 %
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QIAGEN N.V.
40.40 EUR -0.02 EUR -0.04 %
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SAP SE
193.14 EUR 1.80 EUR 0.94 %
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Siltronic AG
79.70 EUR -0.15 EUR -0.19 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
66.25 EUR 0.20 EUR 0.30 %
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TeamViewer
6.95 EUR 0.10 EUR 1.46 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.94 EUR -0.86 EUR -3.21 %
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Indizes
TecDAX
3,995.20 EUR 16.79 EUR 0.42 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 3.975,89 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 557,198 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,022 Prozent auf 3.979,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3.978,41 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3.985,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.973,09 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 3.980,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 3.838,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der TecDAX mit 3.658,28 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,26 Prozent auf 36,22 EUR), HENSOLDT (+ 1,73 Prozent auf 77,54 EUR), Ottobock (+ 1,69 Prozent auf 54,10 EUR), OHB SE (+ 1,39 Prozent auf 160,00 EUR) und QIAGEN (+ 0,92 Prozent auf 40,56 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,13 Prozent auf 25,52 EUR), Siltronic (-2,59 Prozent auf 77,15 EUR), Infineon (-1,73 Prozent auf 57,84 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,99 Prozent auf 65,15 EUR) und AIXTRON SE (-0,91 Prozent auf 36,08 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 575.420 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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