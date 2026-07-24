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Index-Bewegung

Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu

Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu

Mit dem TecDAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
84.00 EUR 8.50 EUR 11.26 %
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Deutsche Telekom AG
27.06 EUR 0.59 EUR 2.23 %
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Elmos Semiconductor
151.40 EUR -7.80 EUR -4.90 %
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freenet AG
24.66 EUR 0.26 EUR 1.07 %
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IONOS
32.62 EUR 1.62 EUR 5.23 %
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Nemetschek SE
60.75 EUR 4.05 EUR 7.14 %
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PVA TePla AG
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SAP SE
152.32 EUR 11.60 EUR 8.24 %
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Siltronic AG
84.55 EUR 1.30 EUR 1.56 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
74.05 EUR -4.15 EUR -5.31 %
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TeamViewer
5.90 EUR 0.26 EUR 4.61 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.40 EUR -1.54 EUR -4.82 %
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Indizes
TecDAX
3,808.76 EUR 38.79 EUR 1.03 %
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Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,40 Prozent höher bei 3.822,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 504,999 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,657 Prozent auf 3.794,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3.769,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.849,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3.793,95 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, stand der TecDAX bei 3.860,16 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 3.651,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.855,70 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,47 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 9,86 Prozent auf 83,60 EUR), SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), IONOS (+ 5,62 Prozent auf 32,68 EUR), Nemetschek SE (+ 4,99 Prozent auf 60,00 EUR) und TeamViewer (+ 4,72 Prozent auf 5,88 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen PVA TePla (-8,17 Prozent auf 33,72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,13 Prozent auf 74,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,07 Prozent auf 30,34 EUR), Elmos Semiconductor (-5,40 Prozent auf 150,60 EUR) und Siltronic (-5,36 Prozent auf 78,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5.874.444 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 161,819 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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