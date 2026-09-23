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TecDAX im Fokus

Börse Frankfurt: TecDAX liegt am Mittwochmittag im Minus

Börse Frankfurt: TecDAX liegt am Mittwochmittag im Minus

Der TecDAX verzeichnet aktuell Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
90.30 EUR 2.10 EUR 2.38 %
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Bechtle AG
34.88 EUR -0.12 EUR -0.34 %
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Carl Zeiss Meditec AG
29.48 EUR -0.52 EUR -1.73 %
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Deutsche Telekom AG
26.77 EUR -0.37 EUR -1.36 %
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Eckert & Ziegler
12.47 EUR 0.20 EUR 1.63 %
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freenet AG
23.88 EUR -0.18 EUR -0.75 %
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Infineon AG
58.76 EUR -1.65 EUR -2.73 %
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SAP SE
183.56 EUR -0.26 EUR -0.14 %
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Siltronic AG
79.85 EUR 1.50 EUR 1.91 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
73.40 EUR 2.40 EUR 3.38 %
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TeamViewer
6.50 EUR 0.14 EUR 2.12 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.70 EUR -0.26 EUR -0.84 %
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Indizes
TecDAX
4,015.77 EUR -15.24 EUR -0.38 %
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Am Mittwoch fällt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,40 Prozent auf 4.014,95 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 560,645 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,194 Prozent höher bei 4.038,85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4.031,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4.008,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.050,94 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,976 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 4.090,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.903,86 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 3.643,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,78 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 1,83 Prozent auf 30,06 EUR), TeamViewer (+ 1,82 Prozent auf 6,42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,50 Prozent auf 74,30 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 184,28 EUR) und ATOSS Software (+ 1,01 Prozent auf 90,10 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-2,72 Prozent auf 80,50 EUR), Infineon (-2,00 Prozent auf 58,93 EUR), Deutsche Telekom (-1,29 Prozent auf 26,76 EUR), Bechtle (-1,26 Prozent auf 34,50 EUR) und Eckert Ziegler (-0,96 Prozent auf 12,36 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.426.640 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,057 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG

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