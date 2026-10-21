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Kursentwicklung

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags fester

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags fester

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.60 EUR -0.13 EUR -0.51 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
97.20 EUR 1.90 EUR 1.99 %
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EVOTEC SE
2.85 EUR 0.07 EUR 2.37 %
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freenet AG
22.78 EUR 0.02 EUR 0.09 %
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HENSOLDT
85.00 EUR -1.80 EUR -2.07 %
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Nordex AG
38.00 EUR -0.12 EUR -0.31 %
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OHB SE
206.00 EUR 7.40 EUR 3.73 %
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Ottobock
51.60 EUR -0.30 EUR -0.58 %
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SAP SE
204.55 EUR 1.75 EUR 0.86 %
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Sartorius AG Vz.
264.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Siltronic AG
64.20 EUR -0.20 EUR -0.31 %
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TeamViewer
7.03 EUR 0.03 EUR 0.43 %
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United Internet AG
24.18 EUR 0.26 EUR 1.09 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.58 EUR -0.54 EUR -1.92 %
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Indizes
TecDAX
4,048.28 EUR 35.89 EUR 0.89 %
News | Analysen

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,99 Prozent höher bei 4.052,28 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 568,600 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,315 Prozent auf 4.025,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4.012,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 4.008,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.054,10 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,967 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 4.011,52 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.777,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.789,96 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,81 Prozent zu. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,41 Prozent auf 207,50 EUR), EVOTEC SE (+ 3,53 Prozent auf 2,82 EUR), TeamViewer (+ 2,84 Prozent auf 7,23 EUR), Sartorius vz (+ 2,72 Prozent auf 271,90 EUR) und Drägerwerk (+ 2,43 Prozent auf 96,80 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Ottobock (-1,57 Prozent auf 50,30 EUR), HENSOLDT (-1,04 Prozent auf 85,42 EUR), Siltronic (-0,62 Prozent auf 64,10 EUR), Nordex (-0,32 Prozent auf 37,70 EUR) und United Internet (+ 0,08 Prozent auf 24,18 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.335.090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 230,655 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,79 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
15.10.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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