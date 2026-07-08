Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

TecDAX-Kursverlauf

09.07.26 17:57 Uhr

Der TecDAX befand sich am Donnerstagabend im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag steht der TecDAX via XETRA letztendlich 2,11 Prozent im Plus bei 3.824,97 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 516,773 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,180 Prozent auf 3.752,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3.745,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3.834,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.751,62 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4.005,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.516,92 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 3.964,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,54 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. 3.322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 13,35 Prozent auf 90,85 EUR), QIAGEN (+ 10,62 Prozent auf 36,67 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,26) Prozent auf 81,95 EUR), Sartorius vz (+ 5,90 Prozent auf 233,30 EUR) und AIXTRON SE (+ 5,89 Prozent auf 45,27 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-5,67 Prozent auf 74,22 EUR), ATOSS Software (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR), CANCOM SE (-0,85 Prozent auf 23,35 EUR), Deutsche Telekom (-0,78 Prozent auf 25,34 EUR) und IONOS (-0,75 Prozent auf 29,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5.438.315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 168,011 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net