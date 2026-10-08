Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

XETRA-Handel im Blick

08.10.26 15:57 Uhr

Der TecDAX zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,22 Prozent tiefer bei 3.999,26 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 570,751 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,621 Prozent auf 4.023,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4.048,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4.023,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.982,35 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.036,38 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 3.745,94 Punkten bewertet. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 3.732,06 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,35 Prozent zu. Bei 4.284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3.322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 1,42 Prozent auf 85,80 EUR), IONOS (+ 0,92 Prozent auf 32,92 EUR), Bechtle (+ 0,81 Prozent auf 34,66 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,66 Prozent auf 12,28 EUR) und Ottobock (+ 0,39 Prozent auf 50,90 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Siltronic (-4,65 Prozent auf 80,05 EUR), AIXTRON SE (-4,60 Prozent auf 36,30 EUR), Sartorius vz (-4,31 Prozent auf 248,80 EUR), QIAGEN (-3,43 Prozent auf 39,40 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,22 Prozent auf 150,40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.556.517 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,682 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,02 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net