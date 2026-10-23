Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Index-Performance

23.10.26 17:57 Uhr

Der TecDAX zeigte sich am Abend im Minus.

Am Freitag gab der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,96 Prozent auf 4.021,34 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 576,370 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,146 Prozent höher bei 4.066,35 Punkten, nach 4.060,43 Punkten am Vortag.

Bei 4.070,20 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.999,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,196 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, den Wert von 4.011,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der TecDAX bei 3.701,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.741,05 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,96 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 3,03 Prozent auf 281,80 EUR), Drägerwerk (+ 2,24 Prozent auf 100,60 EUR), Bechtle (+ 2,11 Prozent auf 35,74 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,79 Prozent auf 28,48 EUR) und OHB SE (+ 1,47 Prozent auf 207,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen ATOSS Software (-8,97 Prozent auf 87,30 EUR), SMA Solar (-5,23 Prozent auf 47,48 EUR), Siltronic (-4,68 Prozent auf 56,00 EUR), Deutsche Telekom (-3,17 Prozent auf 25,35 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 49,64 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8.118.669 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,565 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net