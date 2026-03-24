Börse Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im DAX

Kursverlauf

DAX-Handel am Mittwochmorgen.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr 1,72 Prozent auf 23.026,46 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,937 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 1,44 Prozent auf 22.961,89 Punkte an der Kurstafel, nach 22.636,91 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 22.953,34 Punkte, das Tageshoch hingegen 23.045,59 Zähler.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 4,91 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der DAX einen Wert von 25.175,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 24.340,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.109,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 6,17 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,42 Prozent auf 158,20 EUR), Siemens (+ 2,87 Prozent auf 215,20 EUR), Airbus SE (+ 2,63 Prozent auf 168,88 EUR), Infineon (+ 2,61 Prozent auf 39,32 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,44 Prozent auf 319,60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-0,65 Prozent auf 32,23 EUR), Brenntag SE (-0,44 Prozent auf 54,92 EUR), Deutsche Börse (+ 0,12 Prozent auf 241,80 EUR), EON SE (+ 0,16 Prozent auf 18,76 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,49 Prozent auf 36,89 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 365.020 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 172,354 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Mit 6,96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net