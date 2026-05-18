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XETRA-Handel im Fokus

Börse Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

19.05.26 09:27 Uhr
Börse Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX | finanzen.net

Das macht der DAX aktuell.

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Am Dienstag notiert der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,58 Prozent stärker bei 24.449,96 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,986 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,257 Prozent auf 24.370,50 Punkte an der Kurstafel, nach 24.307,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.358,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.457,26 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 24.702,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.043,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.934,98 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0,364 Prozent zu Buche. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,65 Prozent auf 1.214,80 EUR), SAP SE (+ 3,37 Prozent auf 152,84 EUR), Scout24 (+ 2,27 Prozent auf 74,35 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,25 Prozent auf 34,08 EUR) und Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 172,52 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Infineon (-2,68 Prozent auf 64,55 EUR), BASF (-1,06 Prozent auf 52,40 EUR), Daimler Truck (-1,05 Prozent auf 39,51 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,55 Prozent auf 49,70 EUR) und Brenntag SE (-0,43 Prozent auf 60,66 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 384.494 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 197,884 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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