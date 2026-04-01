DAX24.067 +0,1%Est505.940 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5800 +1,0%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.554 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl94,71 -0,2%Gold4.825 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- freenet: IPO von Waipu.tv möglich -- AIXTRON mit Wandelanleihe
Top News
Apple-Aktie vor neuem Impuls? Smart Glasses könnten Wettbewerb mit Meta verschärfen Apple-Aktie vor neuem Impuls? Smart Glasses könnten Wettbewerb mit Meta verschärfen
Hoffnung auf Lösung im Nahost-Konflikt: DAX dürfte am Donnerstag leicht zulegen - Nikkei mit Rekordhoch Hoffnung auf Lösung im Nahost-Konflikt: DAX dürfte am Donnerstag leicht zulegen - Nikkei mit Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Börse in Taiwan übertrifft Londoner Börse an Marktwert

16.04.26 07:40 Uhr

TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwans Aktienbörse hat am Donnerstag erneut zugelegt und an Marktwert erstmals die Londoner Börse hinter sich gelassen. Die gesamte Kapitalisierung aller an der Taiwan Stock Exchange gelisteten Unternehmen übertraf per Mittwoch mit umgerechnet gut 4,1 Billionen US-Dollar laut Daten von Bloomberg den Börsenwert der London Stock Exchange. Damit ist der taiwanesische Aktienmarkt der siebtgrößte weltweit.

Der Leitindex Taiwan Weighted stieg zuletzt um knapp ein Prozent auf über 37.000 Punkte. Allein im April bringt es das Börsenbarometer auf ein Plus von fast 17 Prozent.

Angetrieben wurden die Notierungen in Taipeh zum einen von der Hoffnung auf eine Deeskalierung der Lage im Nahen Osten, zum anderen von der Erwartung eines starken Wachstums im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) stellt das Land den weltweit größten unabhängigen Auftragsfertiger für Halbleiter, die für die Nutzung Künstlicher Intelligenz benötigt werden. Im Börsenindex Taiwan Weighted ist die TSMC-Aktie mit fast 45 Prozent das Schwerstgewicht. Die Papiere hatten am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht./bek/nas