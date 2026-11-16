Börse London: Börsianer lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen

LSE-Handel im Fokus

Mit dem FTSE 100 geht es am Montagnachmittag aufwärts.

Um 15:40 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,44 Prozent fester bei 10.950,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,313 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10.902,93 Punkten, nach 10.902,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.899,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.962,96 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.881,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10.750,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9.698,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,04 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Coca-Cola HBC (+ 2,83 Prozent auf 43,58 GBP), BAE Systems (+ 2,73 Prozent auf 19,38 GBP), Babcock International (+ 2,72 Prozent auf 10,17 GBP), Melrose Industries (+ 2,60 Prozent auf 4,97 GBP) und Bunzl (+ 2,42 Prozent auf 29,62 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Anglo American (-1,82 Prozent auf 36,97 GBP), Centrica (-1,71 Prozent auf 1,58 GBP), ConvaTec (-1,70 Prozent auf 2,54 GBP), Ithaca Energy (-1,48 Prozent auf 2,54 GBP) und Legal General (-1,46 Prozent auf 3,10 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 25.715.326 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 277,916 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net