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Börse London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen

05.06.26 12:25 Uhr
Börse London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen | finanzen.net

Am Mittag wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

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FTSE 100
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Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:07 Uhr um 0,23 Prozent stärker bei 10.383,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,965 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10.360,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10.360,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10.411,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.331,54 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,246 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.219,11 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 10.413,94 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 05.06.2025, mit 8.811,04 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,35 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Frasers Group (+ 3,25 Prozent auf 7,62 GBP), Experian (+ 3,03 Prozent auf 26,89 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,97 Prozent auf 94,35 GBP), Pearson (+ 2,67 Prozent auf 11,74 GBP) und Rightmove (+ 2,48 Prozent auf 4,51 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Halma (-3,32 Prozent auf 47,16 GBP), Anglo American (-2,19 Prozent auf 39,77 GBP), Glencore (-2,08 Prozent auf 5,97 GBP), Antofagasta (-2,04 Prozent auf 41,24 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-2,02 Prozent auf 14,80 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 8.925.322 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 276,527 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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