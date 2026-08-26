Börse London: FTSE 100 am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen

Index-Performance im Fokus

28.08.26 12:25 Uhr

Der FTSE 100 verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,22 Prozent höher bei 10.816,13 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,249 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10.792,46 Punkten, nach 10.792,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10.844,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10.792,44 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,002 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10.871,02 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 10.425,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der FTSE 100 9.216,82 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,69 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit SSE (+ 1,97 Prozent auf 24,28 GBP), Croda International (+ 1,81 Prozent auf 34,91 GBP), Investec (+ 1,78 Prozent auf 6,57 GBP), Antofagasta (+ 1,71 Prozent auf 41,08 GBP) und Melrose Industries (+ 1,69 Prozent auf 5,18 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Sage (-2,13 Prozent auf 10,80 GBP), Airtel Africa (-2,06 Prozent auf 3,33 GBP), Kingfisher (-1,63 Prozent auf 3,13 GBP), BAE Systems (-1,61 Prozent auf 20,58 GBP) und Auto Trader Group (-1,57 Prozent auf 5,28 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 13.199.511 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 305,003 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net