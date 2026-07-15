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FTSE 100 aktuell

Börse London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Börse London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Der FTSE 100 verzeichnete zum Handelsende Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
43.94 EUR -1.05 EUR -2.33 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
133.00 EUR 1.00 EUR 0.76 %
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Fresnillo PLC
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Kingfisher plc
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Lloyds Banking Group
1.33 EUR 0.02 EUR 1.49 %
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Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
40.90 EUR 0.42 EUR 1.04 %
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Spirax-Sarco Engineering PLC
77.00 EUR 1.00 EUR 1.32 %
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SSE Plc
29.20 EUR 0.20 EUR 0.69 %
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St.James's Place PLC
14.10 EUR 0.60 EUR 4.44 %
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Weir Group PLC
28.40 EUR 0.20 EUR 0.71 %
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Indizes
FTSE 100
10,572.24 GBP 56.32 GBP 0.54 %
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Am Donnerstag verbuchte der FTSE 100 via LSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 10.572,24 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,178 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10.514,96 Zählern und damit 0,009 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10.515,92 Punkte).

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10.447,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10.572,24 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,707 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 10.494,21 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Stand von 10.589,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8.926,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,24 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Diploma (+ 6,28 Prozent auf 71,95 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 4,21 Prozent auf 69,30 GBP), Kingfisher (+ 4,14 Prozent auf 2,97 GBP), Weir Group (+ 3,99 Prozent auf 25,04 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 3,98 Prozent auf 43,38 EUR). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen StJamess Place (-7,81 Prozent auf 11,10 GBP), Antofagasta (-4,12 Prozent auf 35,88 GBP), Endeavour Mining (-2,62 Prozent auf 34,22 GBP), Fresnillo (-2,39 Prozent auf 24,55 GBP) und Centrica (-2,36 Prozent auf 1,72 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 134.640.110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 302,214 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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23.06.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
22.05.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
12.05.26 HSBC Overweight Barclays Capital
07.05.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.