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FTSE 100-Entwicklung

Börse London: FTSE 100 klettert letztendlich

22.06.26 17:57 Uhr
Börse London: FTSE 100 klettert letztendlich | finanzen.net

Der FTSE 100 entwickelte sich letztendlich positiv.

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FTSE 100
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Der FTSE 100 kletterte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,72 Prozent auf 10.437,85 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,062 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent fester bei 10.363,58 Punkten in den Handel, nach 10.363,27 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.346,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 10.443,16 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10.466,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.918,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8.774,65 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,89 Prozent. Bei 10.934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 9.670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell NatWest Group (+ 3,95 Prozent auf 6,63 GBP), Barclays (+ 3,94 Prozent auf 5,16 GBP), Lloyds Banking Group (+ 3,90 Prozent auf 1,09 GBP), Whitbread (+ 3,40 Prozent auf 24,62 GBP) und Marks Spencer (+ 3,10 Prozent auf 3,59 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Babcock International (-5,89 Prozent auf 9,84 GBP), JD Sports Fashion (-3,14 Prozent auf 0,83 GBP), Burberry (-2,82 Prozent auf 11,03 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,15 Prozent auf 82,78 GBP) und RELX (-2,06 Prozent auf 23,28 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 129.897.161 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283,607 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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