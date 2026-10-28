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FTSE 100 im Fokus

Börse London: FTSE 100 legt schlussendlich zu

Börse London: FTSE 100 legt schlussendlich zu

Schlussendlich legten Börsianer in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
146.00 EUR 1.00 EUR 0.69 %
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Barratt Developments PLC
3.98 EUR 0.10 EUR 2.58 %
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Centrica plc
1.75 EUR -0.02 EUR -1.13 %
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GSK PLC Registered Shs
22.15 EUR -0.47 EUR -2.08 %
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Halma PLC
40.40 EUR 0.98 EUR 2.49 %
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Informa PLC
10.10 EUR 0.20 EUR 2.02 %
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J. Sainsbury plc
4.15 EUR 0.05 EUR 1.17 %
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Kingfisher plc
4.09 EUR 0.03 EUR 0.74 %
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Lloyds Banking Group
1.25 EUR 0.03 EUR 2.80 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.25 EUR 0.37 EUR 0.79 %
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SSE Plc
29.70 EUR 0.10 EUR 0.34 %
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Standard Chartered plc
25.15 EUR 2.30 EUR 10.07 %
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Whitbread PLC
30.92 EUR 0.16 EUR 0.52 %
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Indizes
FTSE 100
10,694.50 GBP 7.96 GBP 0.07 %
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Letztendlich ging der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 10.694,50 Punkten aus dem Handel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,265 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10.687,02 Punkte an der Kurstafel, nach 10.686,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10.643,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10.722,77 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,033 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 10.684,88 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 10.871,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.696,74 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,47 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. 9.670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Whitbread (+ 5,59 Prozent auf 27,37 GBP), SSE (+ 4,58 Prozent auf 26,04 GBP), Centrica (+ 3,82 Prozent auf 1,56 GBP), Standard Chartered (+ 2,43 Prozent auf 20,68 GBP) und Halma (+ 2,07 Prozent auf 34,46 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Barratt Developments (-6,57 Prozent auf 3,16 GBP), GSK (-4,78 Prozent auf 18,32 GBP), Informa (-3,07 Prozent auf 8,27 GBP), Kingfisher (-2,65 Prozent auf 3,50 GBP) und J Sainsbury (-2,48 Prozent auf 3,38 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 172.681.993 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 266,852 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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