Börse London: FTSE 100 mittags auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Der FTSE 100 performt am Dienstagmittag positiv.

Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,01 Prozent fester bei 10.589,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,124 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10.484,31 Punkten, nach 10.484,22 Punkten am Vortag.

Bei 10.591,84 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10.483,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10.409,28 Punkten. Der FTSE 100 lag am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 10.127,96 Punkten. Der FTSE 100 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 8.760,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,42 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 3,66 Prozent auf 38,84 GBP), Anglo American (+ 3,39 Prozent auf 37,50 GBP), StJamess Place (+ 2,92 Prozent auf 12,16 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,88 Prozent auf 14,65 GBP) und J Sainsbury (+ 2,69 Prozent auf 3,24 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-1,78 Prozent auf 10,76 GBP), Persimmon (-1,71 Prozent auf 10,64 GBP), Vodafone Group (-1,50 Prozent auf 1,02 GBP), Barratt Developments (-1,34 Prozent auf 2,80 GBP) und Diageo (-1,20 Prozent auf 15,48 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 25.293.359 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 283,985 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net