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Index im Blick

Börse London: FTSE 100 schlussendlich leichter

Börse London: FTSE 100 schlussendlich leichter

FTSE 100-Kurs am Freitag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.78 EUR -0.24 EUR -5.88 %
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AstraZeneca PLC
145.00 EUR 1.70 EUR 1.19 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
163.00 EUR 10.00 EUR 6.54 %
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Barratt Developments PLC
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Coca-Cola HBC AG
49.25 EUR -4.35 EUR -8.12 %
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Computacenter PLC
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DCC plc
73.50 EUR 0.50 EUR 0.68 %
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Entain PLC Registered Shs
5.77 EUR 0.01 EUR 0.21 %
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Fresnillo PLC
36.60 EUR 1.00 EUR 2.81 %
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HSBC Holdings plc
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IG Group Holdings PLC
15.24 EUR -0.26 EUR -1.68 %
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Lloyds Banking Group
1.30 EUR 0.01 EUR 0.78 %
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Next PLC
174.00 EUR 0.40 EUR 0.23 %
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Indizes
FTSE 100
10,659.13 GBP -157.01 GBP -1.45 %
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Am Freitag ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 1,50 Prozent auf 10.654,33 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,182 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10.815,79 Punkte an der Kurstafel, nach 10.816,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10.650,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.815,94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,032 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.728,04 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 10.399,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.228,11 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,07 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit IG Group (+ 2,13 Prozent auf 13,43 GBP), Fresnillo (+ 1,03 Prozent auf 30,35 GBP), Computacenter (+ 0,93 Prozent auf 54,30 GBP), AstraZeneca (+ 0,58 Prozent auf 125,00 GBP) und DCC (+ 0,55 Prozent auf 64,25 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-11,27 Prozent auf 3,16 GBP), Coca-Cola HBC (-7,85 Prozent auf 42,48 GBP), BT Group (-5,45 Prozent auf 1,97 GBP), Entain (-5,15 Prozent auf 4,77 GBP) und Next (-4,76 Prozent auf 142,10 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 291.655.867 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,133 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.09.26 AstraZeneca Buy UBS AG
16.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG

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