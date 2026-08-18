Börse London: FTSE 100 verbucht letztendlich Zuschläge

Index-Bewegung

20.08.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 bewegte sich am vierten Tag der Woche kaum.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 10.748,16 Punkten ab. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,191 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.743,23 Punkten, nach 10.743,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.684,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.766,85 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,017 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der FTSE 100 10.524,76 Punkte auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 20.05.2026, mit 10.432,34 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.288,14 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,01 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Weir Group (+ 4,09 Prozent auf 27,50 GBP), Fresnillo (+ 2,69 Prozent auf 31,68 GBP), BP (+ 2,39 Prozent auf 5,52 GBP), Endeavour Mining (+ 2,07 Prozent auf 44,96 GBP) und Diageo (+ 2,01 Prozent auf 17,24 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-14,32 Prozent auf 0,80 GBP), Investec (-4,59 Prozent auf 6,34 GBP), Legal General (-3,93 Prozent auf 2,86 GBP), Burberry (-2,45 Prozent auf 10,57 GBP) und ConvaTec (-2,17 Prozent auf 2,26 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 70.340.653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 302,962 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net