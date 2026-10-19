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Index im Blick

Börse London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste

Börse London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste

Der FTSE 100 notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
29.23 EUR -0.01 EUR -0.03 %
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Antofagasta plc
40.36 EUR 0.01 EUR 0.02 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
148.00 EUR -5.00 EUR -3.27 %
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Barclays plc
5.00 EUR -0.12 EUR -2.30 %
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Barratt Developments PLC
3.64 EUR 0.04 EUR 1.11 %
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BP plc (British Petrol)
7.36 EUR -0.05 EUR -0.67 %
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Glencore plc
7.00 EUR 0.09 EUR 1.30 %
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Howden Joinery Group PLC
9.35 EUR 0.10 EUR 1.08 %
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HSBC Holdings plc
16.82 EUR -0.20 EUR -1.18 %
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InterContinental Hotels Group plc
149.50 EUR -0.15 EUR -0.10 %
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Kingfisher plc
3.95 EUR -0.12 EUR -3.00 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.66 EUR -0.04 EUR -0.12 %
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Scottish Mortgage Investment Trust Plc
15.48 0.03 0.21 %
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Weir Group PLC
31.40 EUR 0.40 EUR 1.29 %
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Indizes
FTSE 100
10,801.26 GBP -80.64 GBP -0.74 %
News | Analysen

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,41 Prozent leichter bei 10.837,74 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,286 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10.882,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10.881,90 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.889,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10.837,74 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.659,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.600,37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.354,57 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,91 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 0,91 Prozent auf 34,31 GBP), Glencore (+ 0,91 Prozent auf 5,88 GBP), BP (+ 0,83 Prozent auf 6,19 GBP), RELX (+ 0,72 Prozent auf 29,35 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,66 Prozent auf 15,55 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil 3i (-3,93 Prozent auf 23,71 GBP), Weir Group (-2,24 Prozent auf 26,22 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,21 Prozent auf 166,25 USD), Kingfisher (-2,12 Prozent auf 3,41 GBP) und Howden Joinery Group (-1,83 Prozent auf 7,74 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 1.574.205 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 290,569 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.10.26 BP Buy UBS AG
13.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 BP Buy UBS AG

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