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Index im Blick

Börse London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Börse London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Der FTSE 100 notiert am Donnerstag trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
47.54 EUR -0.97 EUR -2.00 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
152.00 EUR -3.00 EUR -1.94 %
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Barratt Developments PLC
3.48 EUR -0.10 EUR -2.79 %
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BP plc (British Petrol)
6.89 EUR 0.25 EUR 3.70 %
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HSBC Holdings plc
16.33 EUR -0.42 EUR -2.51 %
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Imperial Brands plc
30.47 EUR 1.29 EUR 4.42 %
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J. Sainsbury plc
3.87 EUR 0.06 EUR 1.63 %
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Kingfisher plc
3.70 EUR 0.00 EUR -0.05 %
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Lloyds Banking Group
1.20 EUR -0.01 EUR -0.91 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
44.72 EUR 1.42 EUR 3.27 %
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Standard Chartered plc
25.40 EUR -1.17 EUR -4.40 %
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Standard Life PLC Registered Shs
9.48 EUR -0.57 EUR -5.67 %
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Tesco PLC
5.80 EUR 0.20 EUR 3.57 %
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WPP 2012 PLC
4.35 EUR -0.15 EUR -3.33 %
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Indizes
FTSE 100
10,443.69 GBP -14.81 GBP -0.14 %
News | Analysen

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,72 Prozent tiefer bei 10.383,21 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,168 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10.458,96 Punkten in den Handel, nach 10.458,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10.458,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.367,25 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,757 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.811,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.489,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.548,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,34 Prozent aufwärts. Bei 10.989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Imperial Brands (+ 3,70 Prozent auf 25,80 GBP), Tesco (+ 2,54 Prozent auf 4,88 GBP), J Sainsbury (+ 1,65 Prozent auf 3,33 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,36 Prozent auf 36,98 GBP) und BP (+ 1,35 Prozent auf 5,70 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Standard Life (-6,25 Prozent auf 8,17 GBP), Kingfisher (-2,73 Prozent auf 3,20 GBP), Standard Chartered (-2,28 Prozent auf 21,02 GBP), Anglo American (-2,24 Prozent auf 39,68 GBP) und WPP 2012 (-2,21 Prozent auf 3,77 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 4.234.440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 297,233 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:06 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
25.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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