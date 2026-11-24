FTSE 100-Performance im Blick

Am zweiten Tag der Woche legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,17 Prozent schwächer bei 10.463,46 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,128 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10.480,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10.480,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10.494,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.447,69 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.690,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.854,32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.534,91 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Balfour Beatty (+ 3,68 Prozent auf 9,02 GBP), Compass Group (+ 2,84 Prozent auf 34,77 USD), 3i (+ 1,90 Prozent auf 26,34 GBP), SSE (+ 1,85 Prozent auf 26,36 GBP) und Investec (+ 1,62 Prozent auf 5,64 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-6,97 Prozent auf 25,76 GBP), Anglo American (-5,55 Prozent auf 31,47 GBP), Fresnillo (-3,99 Prozent auf 21,66 GBP), Glencore (-3,90 Prozent auf 4,45 GBP) und Endeavour Mining (-3,31 Prozent auf 32,09 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 16.190.833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 252,581 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net