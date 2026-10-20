Börse London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

LSE-Handel im Blick

20.10.26 17:57 Uhr

Mit dem FTSE 100 ging es schlussendlich abwärts.

Am Dienstag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 0,29 Prozent leichter bei 10.733,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,283 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 10.764,07 Punkte an der Kurstafel, nach 10.764,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.673,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10.767,96 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.659,13 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10.524,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.403,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 3,91 Prozent auf 3,21 GBP), Experian (+ 2,72 Prozent auf 29,09 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,52 Prozent auf 7,95 GBP), SSE (+ 1,96 Prozent auf 25,54 GBP) und National Grid (+ 1,77 Prozent auf 12,11 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Diploma (-4,04 Prozent auf 74,85 GBP), IG Group (-2,90 Prozent auf 9,38 GBP), Bunzl (-2,85 Prozent auf 27,30 GBP), Halma (-2,58 Prozent auf 33,24 GBP) und Rio Tinto (-2,53 Prozent auf 65,45 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 123.952.100 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 290,983 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net