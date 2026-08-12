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Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Wenig verändert zeigte sich der FTSE 100 am Mittwochabend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
FTSE 100
10,743.35 GBP 15.31 GBP 0.14 %
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Letztendlich ging der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 10.743,35 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,202 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,002 Prozent auf 10.727,84 Punkte an der Kurstafel, nach 10.728,04 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.765,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10.701,11 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,061 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 10.600,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.330,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der FTSE 100 bei 9.189,22 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,96 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 7,83 Prozent auf 30,85 GBP), Endeavour Mining (+ 7,49 Prozent auf 44,05 GBP), Croda International (+ 5,25 Prozent auf 32,70 GBP), Glencore (+ 5,24 Prozent auf 5,80 GBP) und Anglo American (+ 4,80 Prozent auf 40,15 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen IG Group (-4,84 Prozent auf 13,18 GBP), Smith Nephew (-3,78 Prozent auf 10,69 GBP), BAE Systems (-2,92 Prozent auf 21,60 GBP), National Grid (-2,64 Prozent auf 11,79 GBP) und Aviva (-2,39 Prozent auf 7,19 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 96.667.522 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 307,257 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
12.04.24 BAE Systems Buy Deutsche Bank AG
30.11.22 BAE Systems Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
25.02.22 BAE Systems Neutral JP Morgan Chase & Co.

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