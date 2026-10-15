Börse London: FTSE 100 zum Handelsende mit Kursplus

Index-Performance im Fokus

15.10.26 17:57 Uhr

Für den FTSE 100 ging es am Donnerstag aufwärts.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 1,08 Prozent fester bei 10.840,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,202 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 10.723,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10.724,86 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.868,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10.695,84 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 2,74 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.658,13 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.515,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9.424,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,94 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10.989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Experian (+ 5,90 Prozent auf 28,55 GBP), Sage (+ 5,64 Prozent auf 11,34 GBP), Compass Group (+ 4,40 Prozent auf 32,72 USD), JD Sports Fashion (+ 4,32 Prozent auf 0,92 GBP) und BT Group (+ 4,26 Prozent auf 2,07 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Computacenter (-5,58 Prozent auf 51,60 GBP), Antofagasta (-4,09 Prozent auf 34,26 GBP), Weir Group (-3,97 Prozent auf 26,14 GBP), Ithaca Energy (-2,41 Prozent auf 2,92 GBP) und Halma (-2,36 Prozent auf 33,98 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 150.929.291 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 289,659 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net