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Index-Bewegung

Börse London in Grün: Anleger lassen FTSE 100 am Freitagmittag steigen

Börse London in Grün: Anleger lassen FTSE 100 am Freitagmittag steigen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.10 EUR -0.13 EUR -3.91 %
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Antofagasta plc
39.43 EUR 0.63 EUR 1.62 %
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AstraZeneca PLC
164.85 EUR 8.05 EUR 5.13 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
150.00 EUR 4.00 EUR 2.74 %
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Barratt Developments PLC
3.78 EUR 0.06 EUR 1.61 %
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BT Group plc
2.70 EUR 0.18 EUR 6.97 %
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Computacenter PLC
60.50 EUR -1.00 EUR -1.63 %
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Experian PLC
34.40 EUR -0.40 EUR -1.15 %
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Fresnillo PLC
27.40 EUR -0.50 EUR -1.79 %
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Lloyds Banking Group
1.15 EUR -0.01 EUR -0.86 %
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NatWest Group PLC Registered Shs
7.30 EUR -0.27 EUR -3.62 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.69 EUR 0.21 EUR 0.44 %
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WPP 2012 PLC
5.00 EUR 0.46 EUR 10.13 %
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Indizes
FTSE 100
10,732.82 GBP 10.75 GBP 0.1 %
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Um 12:08 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,38 Prozent auf 10.763,12 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,244 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 10.721,51 Punkte an der Kurstafel, nach 10.722,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.715,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.778,72 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,675 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.606,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.897,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9.760,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,16 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BT Group (+ 6,57 Prozent auf 2,27 GBP), AstraZeneca (+ 4,64 Prozent auf 136,58 GBP), RELX (+ 3,74 Prozent auf 30,24 GBP), Experian (+ 3,34 Prozent auf 30,28 GBP) und WPP 2012 (+ 2,99 Prozent auf 4,17 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil NatWest Group (-7,70 Prozent auf 5,86 GBP), Airtel Africa (-4,86 Prozent auf 2,61 GBP), Fresnillo (-3,86 Prozent auf 22,66 GBP), Antofagasta (-3,63 Prozent auf 31,55 GBP) und Computacenter (-3,33 Prozent auf 50,80 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 69.299.161 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,897 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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