Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 mittags

Index im Blick

24.07.26 12:25 Uhr

Der FTSE 100 steigt aktuell.

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE 0,43 Prozent fester bei 10.684,85 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,206 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10.638,86 Punkte an der Kurstafel, nach 10.639,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10.698,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10.599,10 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,798 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.461,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.379,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.138,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,37 Prozent aufwärts. Bei 10.934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell 3i (+ 3,48 Prozent auf 27,67 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,45 Prozent auf 0,89 GBP), Weir Group (+ 2,99 Prozent auf 26,20 GBP), Anglo American (+ 2,56 Prozent auf 37,23 GBP) und Pershing Square (+ 2,42 Prozent auf 37,30 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Airtel Africa (-3,07 Prozent auf 3,35 GBP), Coca-Cola European Partners (-2,13 Prozent auf 103,62 USD), BP (-1,57 Prozent auf 5,47 GBP), Howden Joinery Group (-1,36 Prozent auf 7,60 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,94 Prozent auf 33,13 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 12.659.130 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 309,852 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net