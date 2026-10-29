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FTSE 100 im Fokus

Börse London in Grün: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Kursplus

Börse London in Grün: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Kursplus

Der FTSE 100 befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
28.69 EUR 0.72 EUR 2.57 %
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BAE Systems plc
24.81 EUR 0.64 EUR 2.65 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
146.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barratt Developments PLC
3.72 EUR -0.26 EUR -6.53 %
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BP plc (British Petrol)
7.62 EUR 0.12 EUR 1.56 %
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Glencore plc
6.47 EUR 0.02 EUR 0.31 %
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Haleon PLC
3.86 EUR -0.61 EUR -13.71 %
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Lloyds Banking Group
1.20 EUR -0.05 EUR -4.2 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.48 EUR 0.01 EUR 0.15 %
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NatWest Group PLC Registered Shs
7.75 EUR 0.15 EUR 1.92 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.90 EUR 2.26 EUR 4.85 %
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St.James's Place PLC
13.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,743.68 GBP 49.18 GBP 0.46 %
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Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,39 Prozent fester bei 10.735,89 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,242 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent leichter bei 10.694,02 Punkten, nach 10.694,50 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.694,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.757,06 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,420 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2026, den Stand von 10.636,71 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Stand von 10.908,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.756,14 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,89 Prozent aufwärts. 10.989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BAE Systems (+ 2,96 Prozent auf 20,85 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,95 Prozent auf 40,73 GBP), 3i (+ 2,17 Prozent auf 24,06 GBP), Melrose Industries (+ 2,05 Prozent auf 4,73 GBP) und BP (+ 1,81 Prozent auf 6,31 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Haleon (-14,76 Prozent auf 3,19 GBP), StJamess Place (-6,87 Prozent auf 10,37 GBP), Lloyds Banking Group (-5,04 Prozent auf 0,99 GBP), NatWest Group (-2,20 Prozent auf 6,33 GBP) und Glencore (-1,90 Prozent auf 5,31 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 96.474.975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 268,802 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:41 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

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