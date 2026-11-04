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Kursentwicklung im Fokus

Börse London in Grün: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen

Börse London in Grün: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen

FTSE 100-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Babcock International
12.32 EUR 0.27 EUR 2.24 %
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BAE Systems plc
23.75 EUR -0.98 EUR -3.96 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
139.00 EUR -4.00 EUR -2.80 %
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Barratt Developments PLC
3.78 EUR -0.18 EUR -4.55 %
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Coca-Cola European Partners PLC
98.90 EUR -1.70 EUR -1.69 %
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Endeavour Mining PLC
44.04 EUR 0.73 EUR 1.69 %
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Fresnillo PLC
27.66 EUR -0.04 EUR -0.14 %
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HSBC Holdings plc
15.48 EUR 0.37 EUR 2.48 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.36 EUR 0.00 EUR 0.12 %
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Lloyds Banking Group
1.12 EUR -0.02 EUR -1.40 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
46.46 EUR 0.30 EUR 0.64 %
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Standard Chartered plc
24.64 EUR 0.17 EUR 0.69 %
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Weir Group PLC
31.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,769.44 GBP 131.01 GBP 1.23 %
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Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 1,17 Prozent fester bei 10.763,00 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,268 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 10.637,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10.638,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.764,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.631,96 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,313 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 10.461,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.879,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.714,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,16 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Bank of Georgia Group (+ 7,56 Prozent auf 130,25 GBP), Fresnillo (+ 6,16 Prozent auf 24,27 GBP), Endeavour Mining (+ 5,99 Prozent auf 37,70 GBP), Standard Chartered (+ 4,92 Prozent auf 21,54 GBP) und HSBC (+ 4,55 Prozent auf 13,15 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Weir Group (-7,30 Prozent auf 24,38 GBP), BAE Systems (-4,10 Prozent auf 19,90 GBP), Coca-Cola European Partners (-3,48 Prozent auf 111,56 USD), Babcock International (-2,34 Prozent auf 10,23 GBP) und Ithaca Energy (-1,93 Prozent auf 2,76 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45.927.974 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267,221 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

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