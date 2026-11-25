FTSE 100-Kursverlauf

Der FTSE 100 behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:09 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 10.513,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,170 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 10.468,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10.467,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10.529,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10.467,94 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der FTSE 100 bei 10.690,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.886,16 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der FTSE 100 bei 9.609,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 2,50 Prozent auf 11,90 GBP), Diageo (+ 1,94 Prozent auf 19,47 GBP), J Sainsbury (+ 1,90 Prozent auf 3,49 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,86 Prozent auf 58,14 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,83 Prozent auf 0,88 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Auto Trader Group (-2,10 Prozent auf 5,39 GBP), Ithaca Energy (-1,90 Prozent auf 2,27 GBP), Rolls-Royce (-1,63 Prozent auf 12,81 GBP), Antofagasta (-1,61 Prozent auf 25,05 GBP) und Computacenter (-1,23 Prozent auf 45,08 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 2.503.421 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 260,745 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net