Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich stärker

Index im Fokus

11.11.26 17:57 Uhr

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in London optimistisch.

Letztendlich stieg der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,78 Prozent auf 10.835,47 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,274 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10.751,67 Punkte an der Kurstafel, nach 10.751,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10.842,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.751,67 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 10.552,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.844,19 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.899,60 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Computacenter (+ 4,67 Prozent auf 49,28 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,60 Prozent auf 76,20 GBP), Halma (+ 2,71 Prozent auf 35,64 GBP), BP (+ 2,68 Prozent auf 5,67 GBP) und Informa (+ 2,65 Prozent auf 8,82 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil JD Sports Fashion (-3,01 Prozent auf 0,95 GBP), Babcock International (-2,07 Prozent auf 10,40 GBP), GSK (-1,56 Prozent auf 18,87 GBP), Associated British Foods (-1,24 Prozent auf 19,84 GBP) und Kingfisher (-1,12 Prozent auf 3,70 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 101.084.977 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 273,787 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net