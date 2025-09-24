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Index im Blick

Börse London in Grün: FTSE 100 steigt letztendlich

10.06.26 17:57 Uhr
Börse London in Grün: FTSE 100 steigt letztendlich | finanzen.net

So performte der FTSE 100 am Mittwoch letztendlich.

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FTSE 100
10.254,8 PKT 27,5 PKT 0,27%
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Zum Handelsschluss tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,27 Prozent höher bei 10.254,81 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,972 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10.227,38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10.227,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.263,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10.127,60 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10.233,07 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 10.03.2026, einen Wert von 10.412,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8.853,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,05 Prozent aufwärts. Bei 10.934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Flutter Entertainment (+ 4,96 Prozent auf 86,72 GBP), Frasers Group (+ 4,05 Prozent auf 7,71 GBP), Entain (+ 3,02 Prozent auf 6,01 GBP), Land Securities Group (+ 2,94 Prozent auf 6,49 GBP) und Tesco (+ 2,92 Prozent auf 4,69 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Experian (-2,41 Prozent auf 25,56 GBP), Weir Group (-2,24 Prozent auf 22,74 GBP), RELX (-2,08 Prozent auf 25,48 GBP), Pershing Square (-1,78 Prozent auf 38,60 GBP) und Barratt Developments (-1,73 Prozent auf 2,50 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 132.571.955 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,121 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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