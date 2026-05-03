Börse London in Grün: FTSE 100 steigt zum Handelsende

FTSE 100-Marktbericht

Am Abend zeigten sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Am Dienstag bewegte sich der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,24 Prozent stärker bei 10.491,39 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,007 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 10.465,62 Punkte an der Kurstafel, nach 10.466,26 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 10.557,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.461,10 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 10.379,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.846,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8.717,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,43 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit JD Sports Fashion (+ 4,69 Prozent auf 0,81 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,88 Prozent auf 4,12 GBP), Antofagasta (+ 3,66 Prozent auf 40,75 GBP), Glencore (+ 2,88 Prozent auf 5,86 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 2,86 Prozent auf 41,04 EUR). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Melrose Industries (-5,38 Prozent auf 4,82 GBP), BP (-4,03 Prozent auf 5,29 GBP), Flutter Entertainment (-3,36 Prozent auf 71,28 GBP), Auto Trader Group (-3,35 Prozent auf 4,39 GBP) und Admiral Group (-3,22 Prozent auf 33,68 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 90.705.973 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 273,497 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die 3i-Aktie hat mit 4,72 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.net