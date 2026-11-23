Kursentwicklung im Fokus

Am ersten Tag der Woche wagten sich die Anleger in London aus der Reserve.

Am Montag tendierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 1,30 Prozent stärker bei 10.480,82 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,123 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent tiefer bei 10.345,90 Punkten in den Handel, nach 10.346,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10.340,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10.498,96 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.690,36 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 10.816,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 9.539,71 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,32 Prozent zu Buche. Bei 10.989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 4,97 Prozent auf 13,36 GBP), Standard Chartered (+ 4,93 Prozent auf 20,10 GBP), Fresnillo (+ 4,88 Prozent auf 22,56 GBP), Bank of Georgia Group (+ 4,83 Prozent auf 126,00 GBP) und Halma (+ 4,79 Prozent auf 34,12 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Vodafone Group (-5,08 Prozent auf 1,03 GBP), BT Group (-2,07 Prozent auf 2,08 GBP), Barratt Developments (-1,50 Prozent auf 3,08 GBP), RELX (-1,44 Prozent auf 29,33 GBP) und Haleon (-0,90 Prozent auf 3,42 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 131.770.344 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 252,041 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net