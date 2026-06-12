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Börse London in Grün: FTSE 100 steigt zum Start

15.06.26 09:28 Uhr
Börse London in Grün: FTSE 100 steigt zum Start | finanzen.net

Der FTSE 100 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

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FTSE 100
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Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:09 Uhr um 0,75 Prozent fester bei 10.549,76 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,001 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10.471,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10.471,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.570,09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.471,37 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.195,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.261,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der FTSE 100 mit 8.850,63 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,02 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.934,94 Punkten. 9.670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 6,11 Prozent auf 42,91 GBP), Fresnillo (+ 5,54 Prozent auf 31,68 GBP), Rolls-Royce (+ 4,31 Prozent auf 13,64 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,89 Prozent auf 4,53 GBP) und Weir Group (+ 3,79 Prozent auf 24,12 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen BP (-3,62 Prozent auf 5,15 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,43 Prozent auf 31,10 GBP), BAE Systems (-2,01 Prozent auf 18,73 GBP), BT Group (-0,87 Prozent auf 2,08 GBP) und Vodafone Group (-0,69 Prozent auf 1,15 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 6.566.800 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,345 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die 3i-Aktie weist mit 4,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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