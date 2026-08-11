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Index-Performance im Blick

Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester

Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester

Heute agierten die Börsianer in London vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
137.55 EUR 1.55 EUR 1.14 %
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Babcock International
13.47 EUR -0.51 EUR -3.65 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
158.00 EUR 8.00 EUR 5.33 %
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BP plc (British Petrol)
6.25 EUR 0.14 EUR 2.24 %
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Burberry plc
12.88 EUR 0.33 EUR 2.63 %
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Diploma PLC
83.05 EUR -1.85 EUR -2.18 %
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Experian PLC
32.40 EUR -1.40 EUR -4.14 %
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Halma PLC
42.94 EUR -0.36 EUR -0.83 %
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HSBC Holdings plc
17.95 EUR -0.05 EUR -0.3 %
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Lloyds Banking Group
1.34 EUR -0.01 EUR -1.07 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
28.78 EUR -0.34 EUR -1.17 %
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Weir Group PLC
31.40 EUR 0.20 EUR 0.64 %
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Indizes
FTSE 100
10,728.04 GBP 7.74 GBP 0.07 %
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Schlussendlich ging der FTSE 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 10.728,04 Punkten aus dem Dienstagshandel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,213 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent höher bei 10.720,85 Punkten, nach 10.720,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.779,85 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.701,69 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 10.600,37 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 10.323,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.157,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell RELX (+ 2,83 Prozent auf 25,40 GBP), Experian (+ 2,72 Prozent auf 28,75 GBP), BP (+ 2,68 Prozent auf 5,34 GBP), Burberry (+ 2,33 Prozent auf 10,75 GBP) und AstraZeneca (+ 2,13 Prozent auf 118,06 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Halma (-3,57 Prozent auf 35,70 GBP), Babcock International (-3,27 Prozent auf 11,39 GBP), Weir Group (-3,22 Prozent auf 25,86 GBP), Bank of Georgia Group (-3,08 Prozent auf 129,10 GBP) und Diploma (-2,79 Prozent auf 71,50 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 63.666.625 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 306,773 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08:26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 BP Outperform RBC Capital Markets

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