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LSE-Handel im Blick

Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsende stärker

Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsende stärker

Schlussendlich legten Börsianer in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
27.44 EUR -1.01 EUR -3.55 %
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Aberdeen Group
2.76 EUR 0.01 EUR 0.44 %
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Antofagasta plc
39.26 EUR -0.26 EUR -0.66 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
153.00 EUR 1.00 EUR 0.66 %
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Barratt Developments PLC
3.78 EUR 0.18 EUR 5.00 %
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BP plc (British Petrol)
7.39 EUR 0.07 EUR 0.97 %
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Burberry plc
13.06 EUR -0.02 EUR -0.15 %
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Computacenter PLC
60.00 EUR 2.00 EUR 3.45 %
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ConvaTec PLC
2.68 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Experian PLC
35.60 EUR 1.00 EUR 2.89 %
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Fresnillo PLC
31.68 EUR 0.26 EUR 0.83 %
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HSBC Holdings plc
16.62 EUR 0.08 EUR 0.51 %
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Lloyds Banking Group
1.20 EUR -0.02 EUR -1.87 %
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Indizes
FTSE 100
10,752.88 GBP 19.88 GBP 0.19 %
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Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 10.752,88 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,258 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10.733,25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10.733,00 Punkten am Vortag.

Bei 10.703,95 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.775,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.739,01 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 10.585,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.426,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,06 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Computacenter (+ 3,64 Prozent auf 51,20 GBP), Bank of Georgia Group (+ 3,08 Prozent auf 127,00 GBP), Experian (+ 2,65 Prozent auf 29,86 GBP), ConvaTec (+ 1,95 Prozent auf 2,40 GBP) und BP (+ 1,87 Prozent auf 6,17 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Aberdeen Group (-4,09 Prozent auf 2,25 GBP), 3i (-3,93 Prozent auf 23,25 GBP), Burberry (-2,37 Prozent auf 10,72 GBP), Fresnillo (-2,12 Prozent auf 26,32 GBP) und Antofagasta (-2,07 Prozent auf 32,24 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 68.443.747 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 285,420 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
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13:06 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BP Buy UBS AG

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