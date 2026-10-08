DAX 24.823 -1,1%ESt50 6.132 -0,8%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,72 -3,4%Nas 27.370 -0,6%Bitcoin 72.643 -2,3%Euro 1,1197 ±0,0%Öl 105,6 +5,4%Gold 4.116 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
FTSE 100 aktuell

Börse London in Grün: So bewegt sich der FTSE 100 am Donnerstagnachmittag

Börse London in Grün: So bewegt sich der FTSE 100 am Donnerstagnachmittag

Der FTSE 100 befindet sich derzeit im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
152.00 EUR -3.00 EUR -1.94 %
Charts | News | Analysen
Barratt Developments PLC
3.48 EUR -0.10 EUR -2.79 %
Charts | News | Analysen
BP plc (British Petrol)
6.89 EUR 0.25 EUR 3.70 %
Charts | News | Analysen
HSBC Holdings plc
16.33 EUR -0.42 EUR -2.51 %
Charts | News | Analysen
Imperial Brands plc
30.47 EUR 1.29 EUR 4.42 %
Charts | News | Analysen
International Consolidated Airlines S.A.
5.12 EUR -0.01 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen
J. Sainsbury plc
3.87 EUR 0.06 EUR 1.63 %
Charts | News | Analysen
Lloyds Banking Group
1.20 EUR -0.01 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen
Melrose Industries PLC Registered Shs
5.29 EUR 0.01 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
47.38 EUR -0.54 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen
Rolls-Royce Plc
16.24 EUR -0.57 EUR -3.40 %
Charts | News | Analysen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
44.72 EUR 1.42 EUR 3.27 %
Charts | News | Analysen
Standard Life PLC Registered Shs
9.48 EUR -0.57 EUR -5.67 %
Charts | News | Analysen
Tesco PLC
5.80 EUR 0.20 EUR 3.57 %
Charts | News | Analysen
Indizes
FTSE 100
10,441.60 GBP -16.90 GBP -0.16 %
News | Analysen

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,26 Prozent höher bei 10.485,73 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,168 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10.458,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10.458,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10.367,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.490,61 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,223 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.811,66 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 10.489,04 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 08.10.2025, mit 9.548,87 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,37 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Tesco (+ 6,22 Prozent auf 5,05 GBP), Imperial Brands (+ 4,74 Prozent auf 26,06 GBP), BP (+ 3,45 Prozent auf 5,81 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,32 Prozent auf 37,69 GBP) und J Sainsbury (+ 3,24 Prozent auf 3,38 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Standard Life (-3,57 Prozent auf 8,40 GBP), Melrose Industries (-3,29 Prozent auf 4,35 GBP), Metlen Energy Metals (-2,46 Prozent auf 47,56 EUR), International Consolidated Airlines (-2,33 Prozent auf 4,23 GBP) und Rolls-Royce (-2,16 Prozent auf 13,74 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 51.648.494 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 297,233 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News

Werbung

Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:06 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
25.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.