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FTSE 100-Performance im Blick

Börse London in Rot: FTSE 100 am Mittag schwächer

Börse London in Rot: FTSE 100 am Mittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in London mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.81 EUR -0.05 EUR -1.40 %
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Antofagasta plc
46.34 EUR -0.37 EUR -0.79 %
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Babcock International
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
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BP plc (British Petrol)
6.22 EUR 0.11 EUR 1.75 %
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ConvaTec PLC
2.54 EUR -0.10 EUR -3.79 %
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Endeavour Mining PLC
52.52 EUR -1.38 EUR -2.56 %
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Fresnillo PLC
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HSBC Holdings plc
17.70 EUR 0.12 EUR 0.67 %
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Intermediate Capital Group PLC
23.40 EUR -0.20 EUR -0.85 %
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Lloyds Banking Group
1.27 EUR -0.01 EUR -0.97 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
6.06 EUR 0.04 EUR 0.66 %
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Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
62.94 EUR 2.80 EUR 4.66 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
39.76 EUR 0.27 EUR 0.70 %
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Indizes
FTSE 100
10,721.79 GBP -102.47 GBP -0.95 %
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Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 1,06 Prozent tiefer bei 10.709,95 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,229 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent fester bei 10.824,60 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10.824,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10.829,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.689,55 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.868,05 Punkte taxiert. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 01.06.2026, mit 10.338,95 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.196,34 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,63 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Reckitt Benckiser Group (+ 4,17 Prozent auf 53,46 GBP), BP (+ 3,53 Prozent auf 5,33 GBP), Airtel Africa (+ 2,04 Prozent auf 3,40 GBP), ConvaTec (+ 1,67 Prozent auf 2,31 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,31 Prozent auf 33,88 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Endeavour Mining (-8,60 Prozent auf 43,34 GBP), Fresnillo (-6,32 Prozent auf 29,70 GBP), Intermediate Capital Group (-4,65 Prozent auf 19,28 GBP), Melrose Industries (-4,46 Prozent auf 4,92 GBP) und Antofagasta (-4,23 Prozent auf 38,68 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 31.869.225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 306,156 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
25.08.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets

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