Börse London in Rot: FTSE 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

FTSE 100-Kursentwicklung

09.07.26 12:25 Uhr

Der FTSE 100 erleidet am Donnerstagmittag Verluste.

Um 12:07 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,67 Prozent auf 10.418,44 Punkte zurück. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,200 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,011 Prozent schwächer bei 10.487,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10.489,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.397,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.539,47 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 2,44 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 09.06.2026, den Wert von 10.227,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.603,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8.867,02 Punkte.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,70 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Computacenter (+ 7,98 Prozent auf 44,66 GBP), Glencore (+ 3,74 Prozent auf 5,09 GBP), Antofagasta (+ 3,46 Prozent auf 36,49 GBP), Anglo American (+ 2,96 Prozent auf 34,81 GBP) und Standard Chartered (+ 2,75 Prozent auf 20,92 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen AstraZeneca (-9,82 Prozent auf 128,42 GBP), BAE Systems (-2,26 Prozent auf 18,82 GBP), BAT (-2,26 Prozent auf 45,07 GBP), Unilever (-1,70 Prozent auf 45,61 GBP) und BP (-1,60 Prozent auf 4,83 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 14.185.936 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 292,992 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net