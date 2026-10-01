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FTSE 100-Performance im Fokus

Börse London in Rot: FTSE 100 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse London in Rot: FTSE 100 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.57 EUR 0.00 EUR 0.11 %
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BAE Systems plc
22.77 EUR -0.11 EUR -0.48 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
167.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barratt Developments PLC
3.82 EUR -0.08 EUR -2.05 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
46.91 EUR -1.38 EUR -2.86 %
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Endeavour Mining PLC
49.00 EUR -0.86 EUR -1.72 %
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Fresnillo PLC
31.56 EUR 0.02 EUR 0.06 %
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Games Workshop Group PLC
210.40 EUR -1.40 EUR -0.66 %
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HSBC Holdings plc
17.53 EUR -0.23 EUR -1.28 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.18 EUR -0.04 EUR -1.37 %
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Lloyds Banking Group
1.25 EUR -0.01 EUR -0.83 %
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Rolls-Royce Plc
17.37 EUR 0.30 EUR 1.76 %
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SSE Plc
29.00 EUR 0.30 EUR 1.05 %
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Weir Group PLC
31.80 EUR 0.20 EUR 0.63 %
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Indizes
FTSE 100
10,457.69 GBP -148.31 GBP -1.4 %
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Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 1,13 Prozent leichter bei 10.485,80 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,181 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 10.606,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10.606,00 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10.606,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.477,76 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 1,96 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 10.789,28 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 10.478,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.446,43 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. 9.670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Rolls-Royce (+ 2,01 Prozent auf 14,91 GBP), Fresnillo (+ 0,37 Prozent auf 27,38 GBP), SSE (+ 0,32 Prozent auf 24,99 GBP), BAE Systems (+ 0,20 Prozent auf 19,62 GBP) und Endeavour Mining (+ 0,19 Prozent auf 42,53 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Games Workshop Group (-3,45 Prozent auf 173,70 GBP), BAT (-3,39 Prozent auf 39,89 GBP), Weir Group (-3,11 Prozent auf 26,18 GBP), Airtel Africa (-2,86 Prozent auf 2,92 GBP) und Ithaca Energy (-2,61 Prozent auf 2,67 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 3.092.035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 303,272 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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30.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
02.09.26 BAT Buy UBS AG

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