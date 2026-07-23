Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Handelsstart ab

Index im Fokus

24.07.26 09:27 Uhr

FTSE 100-Handel heute.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,01 Prozent leichter bei 10.637,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,206 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10.638,86 Punkten, nach 10.639,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10.639,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10.599,10 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,355 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.461,63 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.379,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9.138,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit 3i (+ 3,40 Prozent auf 27,65 GBP), RELX (+ 3,18 Prozent auf 25,29 GBP), Sage (+ 2,65 Prozent auf 8,43 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,64 Prozent auf 0,88 GBP) und Experian (+ 2,22 Prozent auf 27,14 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Airtel Africa (-4,80 Prozent auf 3,29 GBP), Coca-Cola European Partners (-2,13 Prozent auf 103,62 USD), Centrica (-1,95 Prozent auf 1,58 GBP), Howden Joinery Group (-1,95 Prozent auf 7,56 GBP) und Rio Tinto (-1,11 Prozent auf 67,80 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.646.218 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,852 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net