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FTSE 100-Marktbericht

Börse London in Rot: So performt der FTSE 100 am Montagnachmittag

Börse London in Rot: So performt der FTSE 100 am Montagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in London am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.77 EUR -0.01 EUR -0.26 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
134.00 EUR -6.00 EUR -4.29 %
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BP plc (British Petrol)
5.85 EUR 0.22 EUR 3.91 %
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British Land Company plc
4.95 EUR -0.05 EUR -0.92 %
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BT Group plc
2.21 EUR -0.01 EUR -0.49 %
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Diageo plc
18.00 EUR 0.45 EUR 2.56 %
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Endeavour Mining PLC
41.60 EUR -1.10 EUR -2.58 %
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Fresnillo PLC
31.40 EUR 0.60 EUR 1.95 %
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HSBC Holdings plc
17.18 EUR 0.10 EUR 0.57 %
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IG Group Holdings PLC
21.18 EUR -0.22 EUR -1.03 %
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International Consolidated Airlines S.A.
5.41 EUR -0.12 EUR -2.24 %
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Scottish Mortgage Investment Trust Plc
14.48 -0.30 -2.01 %
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Vodafone Group PLC
1.34 EUR 0.04 EUR 3.49 %
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Indizes
FTSE 100
10,500.15 GBP 2.86 GBP 0.03 %
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Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 10.493,95 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,150 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 10.498,05 Punkte an der Kurstafel, nach 10.497,29 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.465,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 10.532,10 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 10.471,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.582,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, einen Stand von 8.941,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,45 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10.934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Vodafone Group (+ 4,27 Prozent auf 1,15 GBP), Airtel Africa (+ 3,55 Prozent auf 3,38 GBP), BP (+ 3,36 Prozent auf 4,99 GBP), Diageo (+ 3,35 Prozent auf 15,75 GBP) und BT Group (+ 3,18 Prozent auf 1,96 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen IG Group (-2,88 Prozent auf 17,54 GBP), Endeavour Mining (-2,61 Prozent auf 35,80 GBP), International Consolidated Airlines (-2,19 Prozent auf 4,61 GBP), Fresnillo (-1,97 Prozent auf 25,84 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-1,90 Prozent auf 14,50 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Vodafone Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 31.571.656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 296,644 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 BP Buy UBS AG
09.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.