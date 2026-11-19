Index im Blick

FTSE 100-Handel aktuell.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,26 Prozent auf 10.523,78 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,247 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10.551,10 Punkte an der Kurstafel, nach 10.551,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10.563,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.522,01 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 3,48 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 10.764,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.743,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.507,41 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,75 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Babcock International (+ 7,74 Prozent auf 10,51 GBP), Halma (+ 3,76 Prozent auf 35,34 GBP), Burberry (+ 3,11 Prozent auf 11,94 GBP), Computacenter (+ 2,95 Prozent auf 47,46 GBP) und Anglo American (+ 2,73 Prozent auf 33,84 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Investec (-6,51 Prozent auf 5,61 GBP), JD Sports Fashion (-4,36 Prozent auf 0,90 GBP), Vodafone Group (-2,59 Prozent auf 1,11 GBP), National Grid (-2,53 Prozent auf 12,15 GBP) und Imperial Brands (-2,39 Prozent auf 27,81 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 12.904.464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 270,761 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net